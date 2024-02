Omicidio a Pavia, anziano trovato morto in casa: arrestata la badante

Svolta nell'indagine per la morte di Carlo Gatti, l'anziano di 89 anni trovato morto nella sua abitazione nella frazione Ruino del comune Colli Verdi, in provincia di Pavia. I carabinieri hanno arrestato Liliana Barone, la badante del pensionato interrogata ieri nella caserma dei carabinieri di Voghera. “La donna è gravemente indiziata per il reato di omicidio", riferiscono gli investigatori. L'autopsia stabilirà con esattezza le cause e la presumibile ora del decesso.

Trovato morto in casa

Il cadavere è stato trovato in casa. L’anziano era in un lago di sangue, ai piedi del letto. La donna, una 40enne italiana, viveva con lui e l'accudiva. Si tratta dell'ex moglie del nipote. Con loro abita anche il figlio della donna che nel fine settimana non c’è mai a casa. A dare l’allarme sono stati alcuni parenti della vittima che una volta entrati in casa hanno trovato il corpo senza vita in camera da letto. Da un primo esame del cadavere è emersa una profonda ferita alla testa. I carabinieri, intervenuti sul posto hanno portato in caserma per essere ascoltata la badante dell'uomo che oggi è stata arrestata con l'accusa di omicidio.