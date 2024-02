Uccisa e gettata in carrello a Roma, imputato chiede rito abbreviato

Cronaca

In centinaia hanno partecipato al corteo nel quartiere romano di Primavalle organizzato dalla scuola che frequentava Michelle Maria Causo, la ragazza uccisa mercoledì scorso e gettata in un carrello accanto ai cassonetti. Presenti anche il sindaco di Roma Gualtieri e il presidente della Regione Rocca. La rabbia del padre davanti al luogo dove è stata uccisa la figlia: 'Dov'è lo Stato?'

È partita dal liceo Gassman di Primavalle che la ragazza frequentava, la fiaccolata per Michelle Maria Causo, la 17enne uccisa mercoledì scorso e gettata in un carrello accanto ai cassonetti

In cima al corteo il nonno e la mamma della ragazza, raggiunti poi anche dal papà

La fiaccolata è partita in silenzio e in ordine. Oltre a fiori e le candele, anche palloncini per ricordare Michelle