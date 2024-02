Morto lo storico Vittorio Vidotto, autore di importanti libri di testo

Autore e professore di storia moderna e contemporanea, si è spento all'età di 82 anni a Roma. Era noto per i suoi manuali scolastici e universitari, molti dei quali scritti in collaborazione con i colleghi Andrea Giardina e Giovanni Sabbatucci. I funerali si terranno lunedì 5 febbraio

E' morto a Roma lo storico Vittorio Vidotto. Autore di numerosi manuali di storia per la scuola superiore e l'università, scritti in collaborazione con Andrea Giardina e Giovanni Sabbatucci, si è spento all'età di 82 anni. La cerimonia funebre si terrà nella capitale lunedì 5 febbraio, alle ore 11:30, nella sala adiacente la chiesa valdese in via Marianna Dionigi.