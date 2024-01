Tentata estorsione a Berlusconi, i cinque figli si costituiscono parte civile

Questo è quanto emerso dall'udienza di oggi in Tribunale a Monza, che avrebbe potuto determinare la fine del processo se gli eredi dell'ex premier avessero rinunciato. L'accusata è l'ex olgettina Rigato, che ha sempre negato ogni addebito. Si torna in aula il prossimo 17 aprile

Si sono costituiti parte civile i cinque figli di Silvio Berlusconi nel processo a carico di Giovanna Rigato, ex olgettina accusata di aver tentato di estorcere un milione di euro allo scomparso senatore e leader di Forza Italia. Pier Silvio, Marina, Barbara, Eleonora e Luigi, assistiti dall'avvocato Giorgio, hanno deciso di non ritirare la querela dopo la morte del Cavaliere, come avrebbero potuto fare. L'ex concorrente del Grande Fratello è accusata di avere chiesto nel 2007 a Berlusconi, in cambio del suo silenzio ai processi, una somma di un milione di euro in un incontro a Villa San Martino ad Arcore, scenario delle feste al centro del procedimento giudiziario da cui il fondatore di Forza Italia uscì assolto. Rigato era già beneficiaria della 'paghetta' mensile di un paio di migliaia di euro che le versava come ad altre ragazze invitate alle serate (CHI SONO E COSA FANNO I CINQUE FIGLI DI BERLUSCONI - IL RACCONTO DI BERLUSCONI AI PM).