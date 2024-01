Strage Sinnai, assolto Zuncheddu: "Mi sentivo un uccellino in gabbia"

"In carcere mi dicevano sempre: se ti ravvedi ti diamo la libertà. Ma di cosa mi devo ravvedere se non ho fatto niente?", ha detto l'ex pastore assolto in corte d'Appello dopo essere rimasto in carcere per più di 30 anni per la strage di Cuili is Coccus a Sinnai, in Sardegna, in cui morirono tre persone e una quarta rimase gravemente ferita

"Mi sentivo come un uccellino in gabbia senza la possibilità di poter fare niente". Lo ha detto Beniamino Zuncheddu, l'uomo assolto nel processo di revisione in corte d'Appello dopo essere rimasto in carcere per più di 30 anni per la strage di Cuili is Coccus a Sinnai, in Sardegna, in cui morirono tre pastori nel 1991 e una quarta persona rimase gravemente ferita. Durante la conferenza stampa convocata dai radicali, Zuncheddu, oggi 59enne, ha affermato: "Neppure oggi ho capito perché lo hanno fatto. Sono errori che fanno i giudici. In carcere mi dicevano sempre: se ti ravvedi ti diamo la libertà. Ma di cosa mi devo ravvedere se non ho fatto niente? Però non ho accettato perchè non ho fatto niente".