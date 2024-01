Un uomo è stato ucciso a coltellate nelle prime ore di venerdì mattina a Martinengo, in provincia di Bergamo. Ad ucciderlo sarebbe stata la moglie, una donna di 46 anni che è stata arrestata. Sul posto i carabinieri che l'hanno bloccata portandola in caserma. Non si conoscono al momento altri dettagli sull’omicidio, le indagini sono in corso.