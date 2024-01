Meteo, previsioni del 26 gennaio: nubi al Nord, più soleggiato al Sud

Cielo spesso nuvoloso sulle pianure del Nord, dove saranno protagoniste le nebbie. Molte nubi sulle coste occidentali e nebbie anche in Toscana, Marche, Umbria e pianura viterbese. Sul resto del Paese cielo prevalentemente sereno

La giornata di venerdì 26 gennaio sarà caratterizzata da un cielo spesso nuvoloso sulle pianure del Nord, dove saranno protagoniste le nebbie. Molte nubi sulle coste occidentali e nebbie anche in Toscana, Marche, Umbria e pianura viterbese. Sul resto del Paese, bel tempo prevalente con cielo prevalentemente sereno ( LE PREVISIONI ).

Il meteo al Nord

L'alta pressione africana comanda il meteo sulle nostre regioni: la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di tempo stabile, non pioverà, ma il cielo si presenterà spesso molto nuvoloso o coperto per nubi basse o nebbie talvolta persistenti. Maggiori schiarite si avranno sui settori alpini. Le temperature sono previste in contenuta diminuzione di giorno. Valori massimi attesi tra gli 8°C di Milano, Torino, Venezia e Bologna e i 16°C di Bolzano.

Il meteo al Centro

La giornata sarà caratterizzata dalla possibilità di nebbie mattutine su Toscana, Umbria e alto Lazio, possibili persistenza anche nel pomeriggio. Il cielo si presenterà più coperto lungo le coste e più soleggiato sul resto dei settori, così come in Sardegna. Temperature massime in diminuzione. Valori massimi compresi tra gli 8-9°C di Perugia e i 10-13°C delle altre città, ma 18°C a Cagliari.

Il meteo al Sud

A parte le nubi basse mattutine presenti su coste campane e zone vicine (possibili anche su quelle del palermitano e messinese), per il resto il cielo si presenterà prevalentemente sereno. Le temperature tenderanno a diminuire leggermente di giorno. I venti soffieranno da direzioni diverse. Valori massimi attesi tra gli 11°C di Potenza e i 14-16°C delle altre città.