Ragusa, tenta di rapire un neonato: il giudice convalida l'arresto

La vicenda ha avuto luogo lunedì, davanti al centro vaccinale della città. Il colpevole è un ventiduenne di origine guineane, per cui il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere

Aveva tentato di rapire un neonato davanti al centro vaccinale di via Licitra, a Ragusa, ma per fortuna i genitori del bambino, alcuni testimoni e due poliziotti del nucleo logistico che transitavano in zona hanno evitato il peggio. Oggi il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa, Ivano Farinato, ha convalidato l'arresto del ventiduenne di origini guineane e ha disposto la custodia cautelare in carcere. L’accusa è di tentato sequestro di persona aggravato. Al momento dell’accaduto, il neonato era tra le braccia della madre, accompagnata dal marito, che spingeva il passeggino dell’altra figlia di tre anni. Quando il giovane ha tentato di strapparle il bambino dalle braccia la donna ha opposto resistenza, impedendo al ventiduenne di rapire il figlio.