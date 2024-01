Roma, la Galleria Alberto Sordi riapre al pubblico

Spettacolo

il 15 giugno del 1920 nasceva ’”Albertone nazionale” , uno del volti più importanti del cinema italiano. Nella sua collezione interminabile di film, è stato maschera comica, grottesca e tragica in tanti ruoli memorabili che hanno accompagnato la storia del Paese in tutto il Dopoguerra. A cura di Matteo Furcas

Poco dopo Sordi lascia Roma per iscriversi a Milano all'Accademia dei filodrammatici. La sua prima apparizione al cinema, nel 1937, è quella come comparsa in “Scipione l'Africano” di Carmine Gallone. Ma la svolta è quando vince un concorso indetto dalla MGM per doppiare Oliver Hardy, l’Ollio della celebre coppia Stanlio e Ollio