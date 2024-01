Temperature in aumento, le previsioni di domani 24 gennaio

La giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento, infatti il cielo si mostrerà prevalentemente sereno con temperature in aumento su tutta la penisola fino al weekend

L'anticiclone africano si farà sentire sull'Italia tra meno di 24 ore. Da domani infatti, secondo il meteo.it. , si prevede cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Le temperature saranno in lieve aumento con venti forti sulle Alpi con raffiche anche di 90 km/h e venti di Libeccio sul resto d'Italia. Sarà sereno con poche variazioni fino al weekend.

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cielo sereno, addensamenti bassi presenti sulla Liguria. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi basse sulla Liguria, locali fenomeni sulle Alpi.

Cielo soleggiato, in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con molta nuvolosità bassa in arrivo sulle regioni tirreniche e ancora sereno o poco nuvoloso altrove.

Al sud e sulle isole

Tempo stabile con qualche velatura in transito, addensamenti bassi sulla Sardegna. Temperature minime stabili in lieve rialzo sul resto d'Italia, massime in generale aumento da Nord a Sud.