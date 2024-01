Polemiche calendario Esercito 2024, generale Vannacci: "Pretestuose"

Il titolo del'oggetto al centro delle polemiche è: "Per l’Italia sempre… prima e dopo l’8 settembre 1943”. Un riferimento al giorno dell'armistizio che, stando alle accuse, punterebbe a normalizzare un periodo nero della storia contemporanea italiana. "Si è voluto rendere omaggio agli uomini che a quei fatti parteciparono con l'assoluta consapevolezza di servire la Patria - si legge nella descrizione del calendario -, sia prima sia dopo l'8 settembre 1943, onorando il giuramento prestato. Sono stati pertanto selezionati alcuni ufficiali, sottufficiali e soldati, insigniti della Medaglia d'Oro al Valor Militare per atti eroici compiuti dopo l'armistizio e che si sono particolarmente distinti anche nel periodo precedente".

Le polemiche

Una descrizione che però non convince tutti in quanto sembra dimenticare le responsabilità italiane del periodo fascista. A dirlo ieri è stato anche il vicecapogruppo di Avs alla Camera Marco Grimaldi in un'interrogazione al ministro della Difesa Guido Crosetto. Il calendario, ha dichiarato, "si pone nel solco del tentativo di riabilitazione del Ventennio e dell'amnesia sulle responsabilità, tutte italiane, del fascismo". Il ministero della Difesa ha subito replicato: "Il calendario dell'Esercito 2024 non intende affatto 'riabilitare il fascismo', anzi".