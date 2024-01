Processo funivia Mottarone, oggi udienza preliminare a Verbania

Inizia quest’oggi con l'udienza preliminare nell'aula allestita nell'auditorium della Casa della Resistenza di Fondotoce, il processo per la tragedia della funivia del Mottarone , dove 14 persone morirono il 23 maggio 2021 a seguito della rottura di una fune traente dell’impianto di sicurezza, che causò il distacco di una delle cabine, la numero 3, che precipita per oltre 20 metri rimanendo incastrata in una zona boschiva lontana da strade carrabili.

Gli imputati

Imputati nel processo sono Luigi Nerini, titolare della Ferrovie del Mottarone, Enrico Perocchio e Gabriele Tadini, allora rispettivamente direttore d'esercizio e capo servizio dell'impianto, Anton Seeber, presidente del cda di Leitner, il gruppo incaricato della manutenzione, Martin Leitner, consigliere delegato e Peter Rabanser, responsabile del customer service. Le ipotesi di reato a vario titolo sono attentato alla sicurezza dei trasporti, rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, disastro colposo, omicidio plurimo colposo, lesioni colpose gravissime e solo per Tadini (l'unico ad essere finito ai domiciliari) e Perocchio anche il falso.

La tragedia

Il bilancio dell'incidente sarà di 13 morti, con due bambini trasferiti in gravissime condizioni all'Ospedale Regina Margherita di Torino. Il primo, Mattia Zorloni, di cinque anni, non riuscirà a salvarsi e morirà in serata, come i suoi genitori Vittorio Zorloni ed Elisabetta Persanini, di 55 e 37 anni. L'altro bimbo è Eitan Biran, che alla fine sarà l'unico sopravvissuto e diventerà il simbolo di questa terribile strage: nello schianto ha perso il papà Amit Biran, 30 anni, la mamma Tal Peleg, 26 anni, e il fratellino Tom, 2 anni, oltre ai bisnonni Barbara Cohen Konisky, di 71 anni e Itshak Cohen, di 82.