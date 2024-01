Foggia, chiama l'ambulanza per finto malore: "Mi serviva un passaggio"

Una volta giunta davanti al pronto soccorso del Policlinico Riuniti, la paziente si è allontanata velocemente. Rintracciata nei dintorni dell'ospedale, ha ammesso di aver utilizzato l'ambulanza per arrivare in città da Carapelle

La vicenda

Secondo quanto ricostruito, il servizio del 118 è stato allertato per una chiamata giunta da Carapelle, nel Foggiano. Quando sono arrivati i sanitari, la donna che ha effettuato la chiamata ha simulato un malore spiegando di avere la tosse da qualche giorno e chiedendo di essere trasportata in pronto soccorso per essere sottoposta alle cure e agli accertamenti del caso. Una volta giunta davanti al pronto soccorso del Policlinico Riuniti, la paziente è scesa dall'ambulanza e si è allontanata velocemente. Rintracciata nei dintorni dell'ospedale, ha ammesso di aver utilizzato l'ambulanza per arrivare a Foggia.