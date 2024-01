Nuovo peggioramento ma meno freddo: previsioni meteo lunedì 15 gennaio

La settimana si apre all’insegna del maltempo, a causa di una modesta perturbazione atlantica che si abbatte su alcuni settori dell’Italia. In particolare, per lunedì 15 gennaio, gli esperti prevedono nubi e piogge più diffuse sul versante tirrenico. Le precipitazioni più intense interesseranno Basso Lazio, Campania e Calabria tirrenica. Neve solo sulle cime più alte degli Appennini, oltre i 1.500 metri. Termometro in risalita: farà ancora freddo solo al Nord ( LE PREVISIONI METEO ).

Al Nord sarà un lunedì con tempo stabile su gran parte delle regioni. I cieli, però, saranno spesso coperti e localmente nebbiosi. Più soleggiato sui settori alpini centro-occidentali. Le temperature sono in aumento: i valori massimi oscilleranno tra i 4 gradi di Torino e i 12 di Bolzano. A Milano tempo asciutto ma cielo coperto per tutto il giorno. Nubi sparse e niente pioggia a Genova.

Le previsioni al Centro e in Sardegna

Lunedì di maltempo al Centro, ma con clima mite di giorno. Previsti cieli molto nuvolosi e precipitazioni che interesseranno soprattutto le Marche, il Lazio meridionale e gli Appennini, dove nevicherà a quote mediamente alte. Più asciutto altrove. Cielo poco nuvoloso in Sardegna. Per quanto riguarda le temperature, i valori massimi sono compresi tra i 9 gradi di L'Aquila e i 16 di Roma. Nella capitale atteso cielo sereno, soprattutto dal pomeriggio. Cielo coperto per tutto il giorno, con pioggia debole al mattino, a Firenze. A Cagliari 18 gradi e poche nuvole.