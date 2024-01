Acca Larentia, 150 identificati. Piantedosi: "Tradito ricordo"

Al corteo avrebbero partecipato anche gruppi di estrema destra provenienti da altre città. La Digos di Roma sta lavorando in queste ore anche con altre questure per identificare altre persone. Il ministro dell'Interno al question time alla Camera: "Contestata apologia fascismo a cinque di Casa Pound". E al Pd ricorda: "Vostri governi non hanno mai sciolto gruppi di destra"

Sarebbero almeno 150 finora gli identificati per i saluti romani durante la manifestazione di domenica a Roma per commemorare i morti di Acca Larentia. Al corteo avrebbero partecipato anche gruppi di estrema destra provenienti da altre città. La Digos di Roma sta lavorando in queste ore anche con altre questure per identificare altre persone. Sull'accaduto, intanto, ha riferito in Parlamento il ministro dell'Interno Piantedosi. "Lo spirito della commemorazione di tragedie così gravi come quella di Acca Larenzia, che ha causato il vile assassinio di giovani vite e che rimane tuttora senza giustizia, è tradito dalla riproposizione di gesti e simboli che rappresentano un'epoca condannata dalla storia", ha detto.