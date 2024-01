Donne uccise a Naro, l’indagato resta in silenzio davanti al gip

Il 24enne Omar Edgar Nedelcov si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'udienza di convalida del fermo, così come aveva fatto qualche giorno fa nell'interrogatorio con i pm. Il giovane è indiziato del duplice omicidio e vilipendio di cadavere di Delia Zarniscu e Maria Rus, cittadine romene come lui, trucidate nella notte fra giovedì e venerdì nelle loro abitazioni nel paese nell’Agrigentino

Il cittadino romeno 24enne, Omar Edgar Nedelcov, indiziato del duplice omicidio e vilipendio di cadavere delle sue connazionali Delia Zarniscu di 58 anni e Maria Rus di 54, trucidate nella notte fra giovedì e venerdì nelle loro abitazioni del quartiere Sant'Erasmo di Naro (nell’Agrigentino), si è avvalso della facoltà di non rispondere. Esattamente come aveva fatto venerdì sera, nell'interrogatorio con il pm Elettra Consoli e l'aggiunto Salvatore Vella, l'indagato davanti al gip del tribunale di Agrigento, Iacopo Mazzullo, è rimasto in silenzio. L'udienza di convalida del fermo si è svolta al carcere di Gela (Caltanissetta) dove il giovane è stato portato nella notte fra venerdì e sabato. Nedelkov era già noto perché nel recente passato era stato accusato di furto ai danni della ditta agricola del paese dove lavorava e d'aver appiccato, utilizzando gasolio, un incendio ad una delle serre.

Sono stati rinviati a mercoledì i rilievi del Ris di Messina nelle abitazioni, poste sotto sequestro, di Delia Zarniscu e Maria Rus,a Naro. Un rinvio dovuto al fatto che occorre fare intervenire specialisti particolari, sempre del reparto investigazioni scientifiche. Specialisti che dovranno occuparsi anche dei rilievi nella residenza della 54enne trovata carbonizzata. In vicolo Avenia, per oggi, è previsto il ritorno del nucleo investigativo antincendi dei vigili del fuoco. I pompieri c'erano già stati, nel primissimo pomeriggio di venerdì. Adesso, dopo che verosimilmente l'acqua per spegnere il rogo appiccato dentro l'abitazione si è asciugata, verranno effettuati nuovi rilievi e accertamenti. Sugli ingressi delle due abitazioni poste sotto sequestro, stamani sono comparsi dei mazzi di fiori e dei ceri.

La ricostruzione

Giovedì sera, a casa della 58enne Delia Zarniscu, in via Vinci, c'è stata una cena accompagnata da super alcolici. I commensali erano il 24enne romeno e un connazionale 50enne. Stando a quanto è stato ricostruito, il giovane - fortemente ubriaco - avrebbe molestato sessualmente la donna. Delia Zarniscu, respingendo le avances, avrebbe buttato fuori dalla sua abitazione i due. Durante la cena pare che i tre romeni avessero parlato della 54enne connazionale Maria Rus. Quando i due romeni sono stati allontanati dalla casa di via Vinci, il più giovane si sarebbe diretto verso vicolo Avenia dove avrebbe bussato alla porta di Maria Rus, mentre il 50enne sarebbe andato a casa sua. Rus avrebbe aperto la porta al giovane e il 24enne l'avrebbe, secondo l'accusa, uccisa a botte e poi bruciata, utilizzando la poltrona che c'era nel salone di ingresso. Da vicolo Avenia, il romeno ubriaco sarebbe tornato - la ricostruzione è di investigatori e inquirenti - in via Vinci dove avrebbe sfondato la porta di ingresso e con "una ferocia inaudita" - per come è emerso fin dal primo sopralluogo nell'abitazione -, avrebbe trucidato anche la 58enne, spaccandole in testa tutto quello che è stato trovato: piccoli mobili, suppellettili e arredi. Diverse persone, richiamate dal trambusto, sono accorse. E la loro testimonianza ha portato al fermo e all’arresto di Nedelcov.