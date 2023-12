Omicidio nel Casertano, 31enne ucciso dal padre a coltellate

Ucciso dal padre a coltellate: è stata questa la tragica fine del 31enne Roberto Laboriosi, trovato morto nel cortile della sua abitazione a San Felice a Cancello, nel Casertano, il 30 dicembre. Accanto al suo corpo, a terra in una pozza di sangue, c’era la madre, disperata per quanto avvenuto e in evidente stato di choc. L’omicidio, come confessato dal padre dell’operaio, è avvenuto al termine di una violenta lite familiare. In un primo momento padre e figlio hanno iniziato a discutere all’interno dell’abitazione, per poi spostarsi in cortile, dove, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, il 31 enne sarebbe stato accoltellato dal genitore. Quest’ultimo, dipendente dell’ente provinciale di Napoli, è stato trovato dai carabinieri in lacrime e ha dichiarato di non aver agito con l’intenzione di uccidere il figlio.