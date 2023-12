Palermo, bimba di sette anni con la febbre alta muore in ospedale

La piccola sarebbe arrivata in ospedale già in arresto cardiaco. Per capire cosa sia successo bisognerà attendere i risultati degli esami diagnostici che verranno effettuati nei prossimi giorni sui campioni di tessuti, organi e sangue

Tragedia a Palermo, dove una bimba di 7 anni ieri è morta all'ospedale Buccheri La Ferla. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la piccola, che pare avesse dal giorno precedente la febbre alta, sarebbe arrivata al nosocomio già in arresto cardiaco. Inutili i tentativi dei medici di rianimarla. Le condizioni della bambina ieri mattina si sarebbero rapidamente aggravate, a tal punto da spingere i genitori a portarla in auto da Casteldaccia all'ospedale di via Messina Marine. In ospedale, però, per la bimba non c'è stato nulla da fare: il suo cuore aveva smesso di battere.

Si attendono i risultati degli esami diagnostici

Per capire cosa sia successo bisognerà attendere i risultati del riscontro diagnostico che verrà eseguito nei prossimi giorni dopo il prelievo di alcuni campioni di tessuti, organi e del sangue. Sono stati i genitori ad acconsentire agli esami per cercare di capire cosa sia successo alla bimba. La piccola non aveva patologie, ma solo una febbre molto alta che non riusciva a scendere nonostante i farmaci. Non appena arrivata all'ospedale il cuore della piccola ha smesso di battere.