Incidente sul lavoro, uomo muore al porto di Bari: proclamato sciopero

L’uomo sarebbe stato travolto da un mezzo di sollevamento che si spostava in retromarcia durante le attività di movimentazione container. All'arrivo dei soccorsi, gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Filt Cgil Puglia, Fit Cisl Puglia e Ultrasporti Puglia hanno proclamato per domani, 31 dicembre, uno stop di 24 ore: "L'operatività nel porto di Bari è ad alto rischio per via degli spazi esigui sui piazzali. Più volte tale condizione è stata denunciata"