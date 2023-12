Le prime pagine dei quotidiani di oggi 29 dicembre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei quotidiani spazio alle novità su fisco e Superbonus. Ristrutturazioni, aiuti ai redditi bassi. Tre aliquote Irpef: risparmio medio di 190 euro. Spazio al sistema Verdini: appalti Anas per 180 milioni, tangenti al 10%. Coinvolto l'ex senatore azzurro Denis, arresti in casa per il figlio Tommaso