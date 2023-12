Trento, un quadro di Mondrian alto 7 piani: un condominio cambia look

Da grigio a un’esplosione di colori che riprendono il celebre quadro di Mondrian, il Condominio Zandonai di via Matteotti 111 si è rifatto il look grazie al Superbonus per la riqualificazione dellʼedificio."Nessun problema con il copyright"visto che ormai sono passati più di 70 anni dalla morte del pittore olandese le sue opere possono essere liberamente riprodotte. Sette piani di arte, approvati dal Comune di Trento all’origine del progetto, e che forse aprono la strada a un nuovo modo di intendere le città.

Le origini del progetto

Le quattro facciate del condominio sono diventate la tela per ospitare gli iconici riquadri colorati del pittore olandese: blu, bianco, giallo e rosso, suddivisi da larghe linee nere. L’omaggio al pittore non viola nessun diritto di copyright, dal momento che Pieter Mondrian è scomparso da più di 70 anni, pertanto le sue opere possono essere liberamente riprodotte. Il via libera è poi arrivato anche dal Comune come riportato dal Corriere del Trentino: il quartiere è fuori dal centro storico e non sottoposto ad alcun vincolo, il che significa che ogni casa può essere tinteggiata senza limiti di colore e pattern. Per ora questo condominio è il solo, ma potrebbe essere di ispirazione per altri progetti simili.