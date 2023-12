Migranti, nuovi sbarchi a Lampedusa: oggi quasi 200 persone

Sei sbarchi, per un totale di 198 migranti arrivati nella giornata di oggi a Lampedusa. Il primo è avvenuto la notte scorsa prima dell’alba: 87 persone sono giunte sull’isola siciliana su due barchini bloccati dalle motovedette della guardia di finanza. A bordo c’erano 45 persone (tra cui 6 donne) originarie di Mali, Guinea, Senegal, Gambia e Camerun e 17 tunisini (tra cui 4 minori). Un gruppo di 25 (6 donne e 7 minori) è stato invece intercettato dai carabinieri a Cala Madonna. Tutti sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove stamattina c'erano 886 ospiti, fra cui 96 minori non accompagnati. La Prefettura di Agrigento ha subito disposto, d'intesa con il Viminale, il trasferimento di 300 a Porto Empedocle. Già ieri sera altri 300 erano stati trasferiti allo stesso modo. Per il pomeriggio è invece programmato un volo aereo per Bergamo con 180 migranti.

Il racconto

I tunisini bloccati a Cala Madonna hanno raccontato di stati lasciati sulla terraferma dallo scafista che ha poi ripreso il mare con un barchino di ferro di colore rosso, scortato da un gommone che li aveva raggiunti durante la traversata per rifornire la carretta di carburante. Sul barchino c'erano, e sono stati sbarcati, anche 6 minorenni che però, in quanto tali, non sono stati ascoltati. Il gruppetto ha riferito inoltre di essere partito da Mahdia, in Tunisia e di aver pagato in media 1.600 euro a testa per il viaggio.