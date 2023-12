Incendio a Malagrotta, aperto un fascicolo per rogo doloso

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per incendio doloso in relazione al rogo avvenuto domenica nell'impianto di smaltimento dei rifiuti di Malagrotta. Il procedimento, coordinato dall'aggiunto Giovanni Conzo, è stato aperto alla luce della prima informativa trasmessa a piazzale Clodio dai vigili del fuoco. In base a quanto si apprende, i magistrati hanno disposto il sequestro delle telecamere di sorveglianza e ulteriori accertamenti tecnici per capire le cause del rogo che ha colpito il Tmb 1.

Domani il sit in

In occasione della presenza della Commissione Parlamentare sulle Ecomafie presso lo stabilimento di Malagrotta, prevista per la mattina di giovedì 28 dicembre, il Comitato 'Valle Galeria Libera' ha invitato tutti i cittadini a un sit-in "per dire basta a impianti nella Valle Galeria, basta ad altri disastri ambientali e per pretendere l'avvio della riqualificazione del territorio". L'appuntamento è dalle ore 10 al piazzale di entrata all'impianto di Malagrotta in Via del Casale Lumbroso 495. "Sempre con un po' di puzza che incombe - per quanto possibile continuiamo a tenere le finestre chiuse -, la vita è ripresa normalmente: dobbiamo pur continuare a vivere, ad uscire di casa per andare a lavorare", ha detto Claudio Fetoni del Comitato, intervistato dall'Adnkronos. "Abbiamo deciso di promuovere un sit-in per domani - sottolinea Fetoni - Nessuna protesta, solo la richiesta a chi sarà lì domani, politici o rappresentanti istituzionali, di riqualificare, una volta per tutte, Valle Galeria, un territorio martoriato da 50 anni".