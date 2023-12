Colpita da malore dopo maxi bolletta, anziana morta in Liguria

Ricoverata all’ospedale di Sanremo, la pensionata è deceduta la vigilia di Natale. E’ stato in seguito appurato che il consumo massimo dell’abitazione della donna era di pochi metri cubi per un corrispettivo di 55 euro

Non ha retto alla vista di una bolletta da capogiro. Una donna di 88 anni è morta dopo che la nuora le ha letto i dati del suo consumo dell’acqua relativa al periodo agosto-ottobre. Dati rivelatisi errati, come ha ammesso la società che gestisce il servizio. È successo a Camporosso, in provincia di Imperia, dove un’anziana si è vista recapitare l’estratto conto della sua banca dove risultava un pagamento automatico di 15mila euro. Ricoverata all’ospedale di Sanremo, la pensionata è deceduta la vigilia di Natale. E’ stato in seguito appurato che il consumo massimo dell’abitazione della donna era di pochi metri cubi per un corrispettivo di 55 euro.