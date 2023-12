L'Aquila, cavalli fuggono da un maneggio: travolti e uccisi da un tir

Cronaca

E' stato domato l'incendio divampato in un deposito della municipalizzata Asm in localtà Bazzano: distrutto un capannone, 26 mezzi in dotazione all'azienda e un grande quantitativo di materiali plastici. In corso l'intervento del personale tecnico di Arta Abruzzo (Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente) per le valutazioni ambientali, in particolare per il monitoraggio della qualità dell'aria