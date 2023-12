Incidente a Barberino di Mugello, scontro tra auto: 3 morti

Terribile incidente nel pomeriggio del giorno di Natale a Barberino di Mugello, in provincia di Firenze. In uno scontro tra auto avvenuto intorno alle 16:35 tre persone sono morte e una quarta è rimasta ferita. L'impatto, fra due veicoli si è verificato lungo la SP501. Le cause sono ancora da accertare e dopo l'incidente i veicoli sono rimasti parzialmente incendiati. Sul posto personale dell'Arma dei Carabinieri della Compagnia Borgo San Lorenzo, vigili del fuoco e 118. La circolazione stradale è stata bloccata per permettere i soccorsi.