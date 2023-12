Andria, litigano davanti a 3 figli: braccialetto elettronico a coniugi

Braccialetto elettronico ai coniugi per aver litigato davanti ai tre figli. Questo è il provvedimento emesso dal gip di Trani . Marito e moglie, entrambi di Andria , sono accusati di lesioni e maltrattamenti perché "nel corso del tempo, con assiduità" avrebbero mostrato una reciproca e vicendevole "carica di aggressività, di violenza e di rabbia" che si sarebbe concretizzata in insulti, minacce gravi, percosse, lesioni e visite in ospedale.

Il provvedimento

I due, sposati dal 2004, hanno 41 e 40 anni e sono genitori di tre figli, di cui due minorenni e uno maggiorenne con disabilità. Per molto tempo avrebbero litigato in modo feroce, finendo - in maniera alternata - prima al pronto soccorso e poi in Questura a sporgere denunce e querele. Le ultime risalgono agli ultimi due mesi quando nel corso delle accese discussioni davanti ai loro figli, si sarebbero presi a schiaffi, graffi e pugni. "Ho paura di rientrare a casa ma non ho altra abitazione", ha messo a verbale lei. "Litigo da sette mesi con mia moglie", le parole del 41enne dopo una medicazione in ospedale. Da qui la decisione del giudice.