Meteo, solstizio d'inverno con tanto vento: previsioni 22 dicembre

Il solstizio d'inverno quest’anno cade domani, venerdì 22 novembre, e per quella giornata gli esperti prevedono una tempesta di vento. Secondo le previsioni, infatti, sull’Italia soffierà forte il Maestrale, con venti che saranno burrascosi attorno alla Sardegna. Sui confini alpini, a 7-900 metri, sono possibili bufere di neve e soffieranno venti a 120 km/h. Sono attese piogge, poi, sul Messinese, sulla Calabria - specie tirrenica - e piovaschi sul Cilento. Al Nord, dove soffierà il favonio (Foehn) anche in pianura, è atteso cielo sereno e clima molto mite. Tante nuvole sulle regioni tirreniche, più soleggiato altrove ( LE PREVISIONI METEO ).

Sarà un venerdì ventoso anche al Nord. Sulle Alpi soffieranno raffiche molto forti, con bufere di neve a ridosso dei confini e al di sopra dei 7-900 metri. Sulle zone pianeggianti e sui settori prealpini, invece, soffierà il favonio: il vento caldo renderà il cielo sereno o al massimo poco nuvoloso e provocherà un aumento delle temperature, che risulteranno miti di giorno. Il Mar Ligure è molto mosso. Termometro, quindi, in aumento: i valori massimi attesi oscillano tra i 7-8-9 gradi di Venezia, Aosta e Bolzano e i 10 gradi di Milano e Torino. Nel capoluogo lombardo cielo sereno in giornata e nubi sparse verso sera, in quello piemontese cielo velato tutto il giorno. Nubi sparse a Bologna.

Le previsioni al Centro

Tempo in prevalenza asciutto anche al Centro, con il cielo che però sarà molto nuvoloso o coperto su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. In Sardegna, poi, è attesa una tempesta di Maestrale, con raffiche superiori ai 90 km/h. Tempo più soleggiato sulla fascia adriatica. Mari mossi, mentre il mare occidentale sardo sarà grosso. Le temperature sono in lieve aumento: i valori massimi sono compresi tra i 9 gradi di Perugia e i 14-15 di tante città. A Roma, per tutto il giorno, si alterna cielo sereno e nuvoloso. Nubi sparse anche a Firenze, cielo coperto a Cagliari.