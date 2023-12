Natale di solidarietà per i bambini ucraini in cura in Italia

"Non lasciamoli mai soli" è l'iniziativa dell'organizzazione no-profit Peter Pan onlus per portare gioia e sostegno ai bambini malati oncologici ucraini in cura in Italia. Nel periodo delle festività natalizie, saranno infatti consegnati ai bambini doni, giocattoli e panettoni e tanto altro

“Non lasciamoli mai soli”: con questo appello l’organizzazione no-profit Peter Pan Onlus e l’attivista dei diritti umani Claudia Conte (nella foto) si uniscono in un gesto di solidarietà, con la volontà di portare gioia e sostegno ai bambini malati oncologici ucraini in cura in Italia. Piccoli pazienti che hanno affrontato il dramma della guerra e della fuga dal loro paese, e ora il difficile percorso della malattia.



Nel periodo delle festività natalizie, saranno infatti consegnati ai bambini doni, giocattoli e panettoni e tanto altro. L'obiettivo di questa iniziativa è duplice: da un lato, contribuire al ritorno alla normalità per questi piccoli più sfortunati, consentendo loro di vivere momenti di gioia e spensieratezza nonostante le sfide legate alla malattia. Dall'altro lato, offrire una luce di speranza per un futuro migliore dimostrando che, attraverso la solidarietà e l'aiuto reciproco, è possibile costruire un mondo migliore e attento alle necessità dei più deboli. In un contesto in cui la malattia rappresenta per loro una sfida di sopravvivenza, l'iniziativa assume un valore particolare poiché va oltre la semplice assistenza medica, abbracciando l'importanza di sostenere anche il benessere emotivo e psicologico dei malati.

La "Terza Stella"

La situazione dei bambini evacuati dall'Ucraina e accolti presso la struttura con sede a Roma "Terza Stella" gestita da Peter Pan Onlus sottolinea la complessità e la gravità delle sfide che vanno oggi affrontate, specialmente considerando le patologie oncologiche di cui soffrono. La "Terza Stella" è un luogo di accoglienza, amore e cura per loro, e grazie a questo tipo di iniziative non solo viene fornito un rifugio fisico, ma anche un ambiente in cui possono ricevere cure adeguate e sentirsi amati e supportati.

Un progetto che avrà anche come obiettivo quello di sensibilizzare le aziende sul valore del volontariato come strumento di team building che – come afferma Claudia Conte – “rappresenta un segno positivo dell'integrazione tra impegno sociale e sostenibilità aziendale". Infatti, la prima iniziativa, promossa dall’Area General Manager Analia Marinoff, vede l'azienda Plaza Premium Group che si unisce con entusiasmo all'evento di team building che si terrà il 19 dicembre 2023 presso la sede della Onlus Peter Pan, "La Terza Stella," a Roma. “Promuovere la solidarietà, ma anche costruire delle basi positive sulla comunità – continua Conte – significa migliorare la coesione interna delle aziende stesse, instaurare un legame speciale con i bambini ucraini malati andando oltre la mera donazione materiale. Questo dimostra come ognuno di noi possa giocare un ruolo attivo nella promozione del benessere sociale e nel supporto delle organizzazioni no-profit che si occupano di cause importanti come questa”.