Giocattoli smarriti o in disuso, recuperati e donati per Natale

A pochi giorni dal Natale a Palermo e Caltanissetta due iniziative benefiche, e contro gli sprechi, hanno come protagonisti i giocattoli riciclati; quelli che i bambini hanno perso in aeroporto, e saranno donati ai meno fortunati se non verranno reclamati, e quelli che i bambini non usano piu' e verranno portati a scuola, riconfezionati e regalati.

“Torna indietro e prendimi" è il nome della campagna ideata a Palermo dalla Gesap , società che gestisce i servizi nell’aeroporto Falcone Borsellino che per il secondo anno pubblica sui social un video in cui si vedono scorrere sul nastro dei bagagli i tanti oggetti dimenticati da bambini in transito nell’aeroporto siciliano e invita chi dovesse riconoscerli a contattare l’ufficio della società all’indirizzo email oggettismarriti@gesap.it.

Se fossimo i protagonisti del film d’animazione Toys, saremmo felici di queste due iniziative ideate in Sicilia, allo scopo di recuperare i giocattoli smarriti dai bambini e ridare nuova vita a quelli che altri bambini non usano più.

A Caltanissetta invece torna “Ri-giochiamo" l’iniziativa benefica ideata dalla società Uno@uno e realizzata in collaborazione con la Croce rossa e le Poste italiane. Nelle scuole di quattro città siciliane a partire da questo lunedì a Messina e proseguendo poi il 19 a Palermo e il 20 a Catania e Caltanissetta, si promuove la raccolta di giocattoli ancora in buone condizioni, che i bambini non usano più e che invece di finire tra i rifiuti verranno portati in classe, poi se necessario riparati, infine riconfezionati e donati dalle Befane postine il giorno dell’Epifania.

Un modo per rendere i bambini consapevoli della necessità di non sprecare e dell’importanza di riciclare e un'occasione per rendere felice chi non può permettersi di trovare un giocattolo nuovo sotto l’albero. Lo scorso anno furono raccolti oltre mille giocattoli; quest’anno, con un numero più alto di istituti scolastici coinvolti, si punta a fare ancora meglio.