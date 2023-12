Rapina in banca a Milano in piazza Salgari, bottino da 160mila

Un gruppo di rapinatori formato da quattro persone ha svaligiato questa mattina la filiale della banca Bpm di piazza Salgari, a Milano, dopo essere entrata attraverso un buco nel muro della pizzeria adiacente. I malviventi hanno legato sette dipendenti con delle fascette da elettricista, lascinadone liberi due per farsi consegnare il denaro presente in cassa, 160mila euro, prima di fuggire.

La ricostruzione

I dipendenti, una volta riusciti a liberarsi, hanno dato l'allarme. Agli agenti intervenuti sul posto i lavoratori hanno specificato come i quattro rapinatori parlassero fluentemente in italiano. I ladri avrebbero detto agli ostaggi di essere armati, ma per ora i primi testimoni hanno raccontato di non aver visto né coltelli né armi da fuoco. Il gruppo è riuscito a dileguarsi prima dell'arrivo delle auto della Polizia.