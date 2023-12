Studente accoltellato nel Cagliaritano: resta in coma farmacologico

Il ragazzo accoltellato a Capoterra, in provincia di Cagliari, da un compagno di 14 anni è in coma farmacologico nel reparto di Cardioanestesia dell'ospedale Brotzu del capoluogo sardo. L'operazione, eseguita per ricomporre la lesione all'arteria del collo è andata bene, le condizioni del ragazzo sono stabili. I medici sono ottimisti, ma non sciolgono ancora la prognosi. (IL RAGAZZO ACCOLTELLATO)