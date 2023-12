Treviso, devasta un McDonald's: la polizia denuncia un 20enne

Secondo quanto emerso il giovane, per motivi ancora non conosciuti, aveva iniziato ad inveire contro degli avventori presenti nel locale, brandendo una cintura. Poi, ha utilizzato anche uno sgabello e un tavolino posti all'interno del fast food, danneggiando anche il totem multimediale utilizzato per le ordinazioni. Poi era fuggito. I danni provocati ammontano a circa 10 mila euro