Gessica Notaro, trapianto di cornea: torneròà a vedere dall'occhio sx

La 33enne sfigurata dall’ex sarà presto operata. Non è ha ancora stata fissato la data dell’intervento, perché è ancora prematuro, ma la showgirl non nasconde la sua gioia

Arriva un regalo speciale sotto l’albero per Gessica Notaro: tornare a vedere dall’occhio sinistro. È quello rimasto lesionato dall’aggressione subita il 10 gennaio 2017 dall’ex fidanzato Edson Tavares, che quella sera la attese davanti casa e la sfregiò con l’acido. Quest’anno la showgirl ha già ricevuto quello che lei ha definito "il regalo della vita", ovvero il matrimonio con Filippo Bologni, il 18 settembre scorso, campione di equitazione. Ma l’imminente operazione è per lei un traguardo sino a qualche anno fa insperato. Notaro ha più volte ammesso che quando l’aggressore le gettò l’acido sul volto, invocò il Signore dicendo: “Ti prego Dio, prenditi la bellezza, ma lasciami la vista". E adesso grazie a un’operazione delicata le sue preghiere potrebbero essere accolte.

Già operata nel 2019

In questi anni la showgirl riminese si è sottoposta a vari interventi chirurgici al volto, per poter riacquistare la propria identità dopo l’agguato subito. Si era già operata una volta all’occhio, nel 2019, ma per tornare a vedere, sarà costretta a fare un trapianto di cornea. Un intervento molto delicato, ma che potrebbe ridarle finalmente la vista. Notaro non ha ancora fissato la data dell’intervento, perché è ancora prematuro, ma ha ammesso di essere veramente felice che questo momento stia arrivando.