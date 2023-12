Meteo, le previsioni di lunedì 4 dicembre. Arriva la neve al Nord

La pressione in calo e l’ingresso di una perturbazione porteranno precipitazioni di carattere nevoso fino in pianura su Piemonte e Lombardia, in collina in Liguria e in genere su tutti i rilievi. In serata invece piogge sulle regioni di Nordest. Atteso un peggioramento su Toscana, Umbria, Marche e Nord della Sardegna, mentre al Sud permane il bel tempo per gran parte della giornata