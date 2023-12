Sciopero, oggi mobilitazione generale al Sud. Fermi anche i treni

Ad incrociare le braccia e a scendere in piazza sono i lavoratori di Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. Manifestazioni a Bari, Catanzaro, Cosenza, Napoli, Potenza e Reggio Calabria. Inoltre, le sigle Cat, Cub Trasporti, Sgb e Usb Lavoro Privato hanno proclamato sciopero nazionale del personale del gruppo Fs Italiane dalle ore 21 del 30 novembre (ieri) alle ore 21 del 1° dicembre 2023 (oggi). Salvini: "Scene indegne nelle stazioni italiane" ascolta articolo

Nuova giornata di sciopero: oggi l’agitazione riguarda le regioni del Sud. Ad incrociare le braccia e a scendere in piazza sono i lavoratori di Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. Manifestazioni a Bari, Catanzaro, Cosenza, Napoli, Potenza e Reggio Calabria. Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, partecipa al corteo di Napoli: La piazza piena? "È un segnale molto positivo, la Manovra che il governo sta facendo non ha il consenso della maggioranza del Paese perché non affronta i problemi che le persone stanno vivendo, dall'aumento delle bollette ai salari che non ti permettono di arrivare alla fine del mese, dalla sanità che non funziona, alla precarietà che è troppo alta, dagli investimenti che non vengono realizzati a una lotta all'evasione fiscale vera da cui dobbiamo andare a prendere le risorse", ha detto il leader della Cgil. Invece a Bari c’è il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri.

Le motivazioni dello sciopero Lo sciopero di oggi segue quelli dei giorni scorsi organizzati in altre parti del Paese: al Centro (17 novembre), in Sicilia (20 novembre), nelle regioni del Nord (24 novembre) e in Sardegna (27 novembre). L’agitazione, indetta da Cgil e Uil, ha le seguenti motivazioni: "Per alzare i salari, per estendere i diritti e per contrastare una Legge di bilancio che non ferma il drammatico impoverimento di lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati e non offre futuro ai giovani. A sostegno di un'altra politica economica, sociale e contrattuale, che non solo è possibile ma necessaria e urgente". approfondimento Sciopero generale al Sud oggi 1 dicembre: stop trasporti e scuola

Lo sciopero dei treni C’è poi un altro filone, quello dello sciopero dei treni: oggi nuova mobilitazione. Le sigle Cat, Cub Trasporti, Sgb e Usb Lavoro Privato hanno proclamato sciopero nazionale del personale del gruppo Fs Italiane dalle ore 21 del 30 novembre (ieri) alle ore 21 del 1° dicembre 2023 (oggi). Potrebbero esserci disagi per Frecce, Intercity e treni regionali. "La categoria non è più disponibile a rischiare la vita per il mancato adeguamento e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie e stradali", dicono i sindacati "scusandosi" per i disagi. Non è tutto. Dalle ore 19.00 del 30 novembre alle ore 8.00 del 2 dicembre 2023, i treni da/per la Francia possono subire ritardi, variazioni e cancellazioni per uno sciopero del gestore infrastruttura francese SNCF (Société Nationale des Chemins de fer Français). Salvini: "Scene indegne". Bombardieri: "Rispetti chi perde vita sul lavoro" Il ministro Matteo Salvini intanto si è già scagliato contro lo sciopero di otto ore di ieri nelle ferrovie: l'adesione è stata altissima, i disagi per i pendolari pesanti. "Scene indegne e inaccettabili nelle stazioni italiane, con ritardi, treni cancellati e lunghe code di cittadini esasperati", ha detto. Oggi la replica di Bombardieri: "È indegno il fatto che muoiano persone sul lavoro. Il ministro Salvini dovrebbe avere rispetto delle persone che perdono la vita lavorando", ha detto il segretario generale della Uil. approfondimento Sciopero treni 30 novembre, 8 ore di protesta: Salvini: scene indegne