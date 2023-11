Morto Franco Zuccalà, storico giornalista sportivo Rai

È morto all'età di 83 anni Franco Zuccalà, volto del giornalismo sportivo della Rai e scrittore. Era nato a Catania nel 1940, ma aveva lasciato la Sicilia da giovane. Nella sua carriera, Zuccalà ha lavorato alla Gazzetta dello Sport (di cui era stato caporedattore dell’edizione siciliana), Tuttosport e La Sicilia, fra gli altri. Ma è con la Rai, dove entrò nel 1982, che il suo volto è diventato noto per milioni di italiani. Con la televisione nazionale ha svolto servizi da inviato per trasmissioni come La Domenica Sportiva, Novantesimo Minuto e il Tg1.