Maltempo, oggi allerta gialla in nove regioni

Un sistema perturbato di origine atlantica raggiungerà nel corso delle prossime ore il Mar Mediterraneo centrale e porterà precipitazioni. Allerta gialla per Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Lazio, Molise, Sicilia, Toscana e Umbria, arangione per le coste toscane

Nuova ondata di maltempo sull’Italia, con temporali in particolare al Centro e al Sud. Oggi allerta gialla in nove regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Lazio, Molise, Sicilia, Toscana e Umbria. Allerta arancione per mareggiate e vento forte sulle coste toscane, con scuole chiuse nel Livornese. (LE NOTIZIE SUL MALTEMPO)