Omicidio a Catanzaro, figlio uccide il padre a Botricello

Durante una lite ha ucciso il padre a coltellate. Il tragico episodio si è verificato a Botricello, paesino della costa ionica del Catanzarese. La vittima è un muratore di 52 anni, Francesco Cosco. Il figlio di 23 anni, Alessio, con problemi psicologici lo ha colpito con un’arma da taglio. L'omicidio è avvenuto nell'abitazione dove viveva la famiglia e dove, in quel momento, pare si trovassero solo padre e figlio. Il primo a giungere sul posto è stato il medico di famiglia, allertato pare da un congiunto. In pochi minuti sono intervenuti un'ambulanza del 118 e diverse pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Sellia Marina e della Stazione di Botricello. Sul posto è arrivato anche l'elisoccorso, ma è stato fatto rientrare in sede dal momento che per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sono in corso indagini sulle cause che hanno potuto portare all'omicidio.