Violenze sessuali, il confronto tra l’Italia e gli altri Paesi europei

Le violenze sessuali in Italia sono in crescita. Nel 2013, guardando ai dati raccolti dal Ministero dell’Interno e relativi quindi solamente agli episodi denunciati, se ne contavano 4.448. Nel 2022 si è arrivati a 6.291. Ma cosa succede negli altri Paesi? Basandosi sulle cifre raccolte fino al 2021 dall’Eurostat, l’Italia non è tra i primi Paesi per numero di violenze sessuali. Lo Stato dove l’incidenza, ogni 100mila abitanti, è più alta è la Svezia, che supera i 200 casi. Dietro ci sono l’Islanda, sopra i 150, e la Francia, oltre i 100 (Parigi supera di 10 volte la media italiana). Poi ancora Danimarca, Novergia, Finlandia, Belgio. Va detto però che il confronto tra Paesi in questi casi è particolarmente complesso. Bisogna considerare infatti che i comportamenti che costituiscono reati di violenza sessuale variano da un ordinamento giuridico all’altro. Poi c’è la questione delle denunce. Ci sono realtà, come in Est Europa, dove denunciare è molto complesso e altre, come la Scandinavia, dove invece è più semplice. Anche di questo si è parlato nella puntata del 23 novembre di Numeri, approfondimento di Sky TG24 (BASTA, LA CAMPAGNA DI SKY TG24 CONTRO I FEMMINICIDI - IL VOCABOLARIO DELLA LOTTA CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE).