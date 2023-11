Giulia Cecchettin, la scuola di Comics: "Un'iniziativa per ricordarla"

Sognava di diventare un'illustratrice Giulia Cecchettin, uccisa a coltellate a 22 anni dall’ex fidanzato Filippo Turetta. Studentessa di ingegneria a un passo dalla laurea, oltre all'università, Giulia frequentava anche la Scuola Internazionale di Comics di Reggio Emilia, che ora pensa a un'iniziativa per tener vivo il ricordo della giovane allieva. "Aveva un segno molto gentile, delicato, che colpiva; i suoi disegni si facevano guardare, non è scontato affatto, soprattutto per un'autodidatta come era lei" racconta Jessica Ferreri, direttrice della scuola che la ragazza aveva cominciato a frequentare da ottobre, due volte alla settimana. "I suoi disegni personali trasmettevano già qualcosa - spiega la direttrice - avevano contenuto e qua avrebbe imparato tanto; per quel che ho potuto conoscerla so che si sarebbe impegnata all'ennesima potenza".

"Vogliamo organizzare qualcosa in memoria di Giulia"

Tutto lo staff della scuola, dirigenti, docenti, studenti ora è concentrato nel ricordo: "Vogliamo organizzare qualcosa in memoria di Giulia, istituire un'attività, un concorso, un premio che la ricordi per sempre e si possa rinnovare di anno in anno perché il suo nome non venga mai dimenticato. E' un dovere per noi" dice Ferreri. La giovane era stata per l'ultima volta al corso di illustrazione venerdì 10 novembre, proprio il giorno prima dell'omicidio. "Era dedita ai suoi impegni e desiderava dopo la laurea coronare il sogno di approfondire le tecniche di disegno, era anche quello un suo desiderio: diventare illustratrice, penso le piacesse molto l'illustrazione per l'infanzia" dice ancora Ferreri.