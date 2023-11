Violenza sulle donne, Papa: educare gli uomini a relazioni sane

Il Papa scende in campo con un nuovo pressante appello per arginare la violenza sulle donne. "Vediamo dalle tristissime cronache di questi giorni, dalle terribili notizie di violenza contro le donne, quanto sia urgente educare al rispetto e alla cura: formare uomini capaci di relazioni sane", dice Bergoglio ricevendo in udienza le Delegazioni della Federazione Italiana Settimanali Cattolici (Fisc), dell’Unione Stampa Periodica Italiana (Uspi), dell’Associazione “Corallo” e dell’Associazione “Aiart – Cittadini mediali. (BASTA - LA CAMPAGNA DI SKY TG24 CONTRO I FEMMINICIDI)

"Comunicare è formare l'uomo - aggiunge Francesco -. Comunicare è formare la società. Non abbandonate il sentiero della formazione: sarà esso a portarvi lontano!", ha aggiunto il Papa. "Voi avete la vocazione di ricordare, con uno stile semplice e comprensibile, che, al di là delle notizie e degli scoop, ci sono sempre dei sentimenti, delle storie, delle persone in carne e ossa da rispettare come se fossero i propri parenti", ha indicato il Pontefice.