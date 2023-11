Sciopero dei mezzi, Salvini: “Buonsenso o precetto”

"Se pensano di fermare tutta l'Italia per 24 ore non lo permetterò", ha detto il ministro dei Trasporti in merito allo stop proclamato dai sindacati per il prossimo lunedì. Il servizio è garantito esclusivamente durante le fasce tutelate: dall’inizio del servizio diurno alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59

"Non accetto 24 ore di blocco del trasporto pubblico perché sarebbe il caos". Così il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini ha risposto a chi gli chiedeva se fosse pronto alla precettazione per lo sciopero di lunedì 27 novembre proclamato dai sindacati di base. "Se applicano il buon senso non intervengo - ha aggiunto - ma se pensano di fermare tutta l'Italia per 24 ore non lo permetterò e farò tutto quello che la legge mi permette di fare".