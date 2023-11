Sciopero mezzi 27 novembre, 24 ore di stop del trasporto pubblico

In arrivo un nuovo sciopero nazionale dei mezzi, in programma per lunedì 27 novembre, con trasporto pubblico a rischio per lo stop che durerà 24 ore proclamato dai sindacati Usb, Orsa, Sgb, Cub, Adl e Cobas. Gli uffici del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidato da Matteo Salvini, riferiscono fonti del Mit, sono impegnati per ridurre al massimo i disagi dei cittadini in vista dello sciopero generale dei trasporti proclamato in tutta Italia per il prossimo lunedì, complicando la ripresa della settimana lavorativa.

Le fasce tutelate

Le ragioni della mobilitazione sono infatti le stesse dei precedenti blocchi: richiesta di aumenti salariali, miglioramento delle condizioni di lavoro, stop alle privatizzazioni. I sindacati protestano inoltre contro l'abbassamento dei livelli di sicurezza del personale, l'aumento dei ritmi di lavoro e le deroghe alla contrattazione. Durante lo sciopero, il servizio sarà garantito esclusivamente durante le fasce tutelate dalla legge, quindi dall’inizio del servizio diurno alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59.