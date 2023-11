Giulia Cecchettin, murale in suo ricordo al parco di Vigonovo

Un murale dedicato a Giulia Cecchettin , 22enne uccisa a coltellate dall’ex fidanzato Filippo Turetta, è apparsa al parco di Vigonovo, paese dove la ragazza abitava. L’opera, realizzata dallo street artist Seneca, raffigura Giulia, in una versione stilizzata, accompagnata dalla scritta: "Non smettere di dipingere il cielo. Per Giulia". Sul muro, intorno alla ragazza, le copie stampate dei disegni che Giulia stessa realizzava.

Giulia, studentessa di ingegneria a un passo dalla laurea, infatti, coltivava anche il sogno di diventare illustratrice e frequentava la Scuola Internazionale di Comics di Reggio Emilia. “Mi tremavano le mani quando l’ho dipinta” ha raccontato l’artista. “È – ha aggiunto - una vicenda che logicamente mi ha toccato molto e che non poteva lasciarmi con le mani in mano”. Anche il papà di Giulia, Gino Cecchettin ha condiviso l’opera sulla sua pagina Facebook.

Turetta arriverà sabato a Venezia

Per l'omicidio di Giulia è stato arrestato, dopo una fuga di una settimana, in Germania, Filippo Turetta. Turetta verrà consegnato alle autorità italiane sabato 25 novembre a Venezia. Lo riferisce il legale del giovane. Un aereo dell'Aeronautica militare partirà alle 8 da Roma e arriverà alle 10 a Francoforte per prelevare il 22enne dopo il via libera all'estradizione.