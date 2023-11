Nuoro, il cane ha un infarto: padrone lo salva con massaggio cardiaco

Nonostante lunghi minuti di paura, la freddezza di gestire la situazione lucidamente e intervenire subito. Un cacciatore durante una battuta di caccia nel Nuorese ha salvato il suo cane di sei anni, di nome Marley, dopo che si era accasciato a terra e irrigidito, probabilmente accusando un infarto. Come raccontano le testate locali sarde, Cristian Pinnas, questo il nome dell'uomo, è immediatamente intervenuto con un massaggio cardiaco, poi gli ha inciso un orecchio con il coltello per allentare la pressione arteriosa e gli ha somministrato una pastiglia di cortisone. Così il cacciatore ha salvato la vita all'animale. "Nonostante lo spavento siamo riusciti a salvarti e questa è la cosa importante, comunque basto io coi miei problemi di salute, non ho bisogno di compagnia", ha detto ironicamente il cacciatore.