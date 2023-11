Meteo, le previsioni del 22 novembre. Arriva il maltempo al Centro-Sud

Le previsioni al Nord

Al Nord cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni: qualche pioggia sulla Romagna. La neve arriverà sui confini alpini altoatesini e a bassa quota. Temperature minime attese in diminuzione, valori massimi compresi fra 10 e 15°C gradi in tutte le città.

Le previsioni al Centro e in Sardegna

Tempo instabile sulle regioni centrali adriatiche con piogge a tratti intense e diffuse e neve sull'Appennino anche sotto i 1.250 metri. Precipitazioni anche sulla Toscana meridionale, sul Lazio e sulla Sardegna orientale. Temperature massime comprese fra i 9°C di Perugia e i 16-17°C di Roma e Cagliari.

Le previsioni al Sud

Tempo instabile e piogge anche al Sud dove arriva un ciclone diretto verso la Sicilia, con precipitazioni possibili su gran parte delle regioni peninsulari. In Campania peggiora dal pomeriggio, in nottata forte maltempo sulle coste meridionali siciliane. Temperature in calo, con massime comprese fra gli 11°C di Potenza e i 18-19°C di Palermo, Bari e Napoli.