Omicidio dottoressa in Calabria, si indaga su movente dell'agguato

Regna ancora il mistero sull’omicidio di Francesca Romeo, la donna uccisa sabato mattina a Santa Cristina D'Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria, mentre si trovava in auto con il marito Antonio Napoli, anch’egli medico, psichiatra dell'Asp in servizio presso il Centro di salute mentale di Palmi. Oggi in Procura a Palmi si svolgerà un primo confronto tra i pm e gli investigatori della squadra mobile che stanno conducendo le indagini di quello che è apparso un agguato di ‘ndrangheta. Sebbene non siano stati riscontrati collegamenti tra la donna, il marito e la criminalità organizzata. Per questo, a dover essere chiarito, sarà anche il movente dell’omicidio.