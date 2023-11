"La raccolta è affidabile, serve per aiutare la famiglia con le spese mediche", assicura il sindaco di Chiavenna, città in cui vive la ragazza rimasta vittima di un incidente durante una vacanza in Indonesia nella notte tra sabato e domenica

Raccolti 95mila euro in poche ore sul sito Gofundme. I soldi serviranno per pagare due interventi costosi nella clinica indonesiana dove è ricoverata Nicole Del Curto, 22 anni. La giovane della Valchiavenna (Lombardia) è stata travolta da un’auto pirata mentre era a bordo di uno scooter. L’incidente è avvenuto a Bali, nella notte tra sabato e domenica. Nicole non è in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono molto gravi: ha riportato fratture multiple al viso e agli arti. Nelle prossime ore dovrà essere operata. La campagna “Help Niki to come back” va avanti. Obiettivo: arrivare a 100 mila euro.

La raccolta fondi



A lanciare la campagna per la raccolta fondi sulla piattaforma Gofundme è stata l’amica di Nicole che era in vacanza con lei. L’appello è stato condiviso anche da Luca Della Bitta, il sindaco di Chiavenna, in provincia di Sondrio, dove abita la giovane. “La raccolta - ha assicurato il primo cittadino - è affidabile e chi lo desidera può essere di aiuto alla famiglia per sostenere le spese mediche che dovranno essere affrontate nelle prossime settimane". La situazione è seguita direttamente dal Ministero degli Esteri e con il supporto anche del ministro dell’Economia, in stretto contatto con i genitori. I familiari in queste ore sono in viaggio verso l’isola indonesiana.