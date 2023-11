Dottoressa uccisa, il procuratore: "Al momento esclusa pista mafiosa"

"Le indagini finora eseguite sembrano escludere il movente mafioso": è quanto ha dichiarato il Procuratore della Repubblica di Palmi Emanuele Crescenti, in ordine all'omicidio di Francesca Romeo, la dottoressa 67enne assassinata sabato scorso a colpi d'arma da fuoco mentre rientrava a casa dal servizio notturno di guardia medica nel comune di Santa Cristina d'Aspromonte. La donna al momento dell'agguato, avvenuto in uno stretto tornante nei pressi del cimitero, era in macchina con il marito Antonio Napoli, 66 anni, anche lui medico. I due si apprestavano a rientrare nella loro abitazione di Sant'Anna di Seminara, centro agricolo della Piana di Gioia Tauro.